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На этой неделе было совершено вторжение в арендуемую директором Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янисом Майзитисом квартиру. Воры унесли портативный компьютер.

Как подтвердила радио Baltkom представитель БЗС Ивета Маура, у Майзитиса действительно был украден его личный компьютер и в нем не было секретной информации.

"Могу подтвердить, что квартиру господина Майзитиса обокрали. На компьютере, который был украден, не находилась секретная информация, это был его личный компьютер. Нет повода для слухов о том, что там находились сееретные данные", - сказала Baltkom Маура.

О случившемся проинформирована Государственная полиция, которая проводит расследование.

Начальник Госполиции Интс Кюзис рассказал, что кража была совершена несколько дней назад, помимо компьютера были украдены незначительные вещи.

По информации Кюзиса, до этого в районе, где живет Майзитис, кражи не совершались.

Кюзис отказался говорить о конкретных версиях произошедшего, при этом он отметил, что единой интерпретации произошедшего быть не может.

«Сначала необходимо понять, почему эта кража произошла. Полицию будет это выяснять», - сказал Кюзис.

Начальник Госполиции также отметил, что Майзитис не обращался в полицию с просьбой обеспечить ему охрану.

Потерпевшим в преступлении был в свое время и предшественник Майзитиса на должности директора БЗС Янис Кажоциньш. В 2014 году, через полгода после ухода с должности, в центре Риги на него напала группа мужчин и нанесла легкие травмы. Нападавшие были задержаны, на них было заведено дело о хулиганстве, которое позже было переквалифицировано в попытку нанесения тяжких телесных повреждений.