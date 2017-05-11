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Сейм сегодня в окончательном чтении принял закон об изменениях в регулировании пенсии по выслуге лет для начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Согласно поправкам к закону о пенсии по выслуге лет для должностных лиц KNAB, начальник KNAB имеет право на пенсию по выслуге по достижении 50-летнего возраста, если стаж его службы не меньше 20 лет, из которых не меньше пяти последних лет он работал в должности начальника KNAB.

В декабре 2016 года правительство одобрило поправки, согласно которым, начальник KNAB имеет право на пенсию по выслуге независимо от возраста, если прослужил 20 лет и не менее трех последних лет - на посту начальника KNAB.

Однако Сейм не поддержал эти поправки после того как их отклонила комиссия по труду и социальным делам, назвав эту инициативу аморальной.

Напомним, ранее бывший директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш подтвердил предположения о том, что его увольнение связано с многочисленными вопросами в контексте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В Госканцелярии были разработаны поправки к Закону о выходе на пенсию по выслуге лет в KNAB, которые не получили поддержку в Сейме.

C 21 марта Мартиньш Криевиньш больше не исполняет обязанности директора Госканцелярии.