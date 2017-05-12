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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу встретится в Таллине с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Встреча состоится в рамках конференции Леннарта Мери, в которой примут участие также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и другие высокопоставленные политики.

Конференция Леннарта Мери организована Международным центром оборонных исследований и фондом Леннарта Мери при поддержке Министерства обороны, МИД Эстонии и других ведомств и организаций.

На ней будет обсуждаться политика безопасности, а также актуальные события последнего времени.

Кроме того, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич и глава МИД Эстонии Свен Миксер и в пятницу объявят в Таллинне лауреата эстонско-латвийской языковой премии.

Миксер и Ринкевич во время встречи в Таллинне обсудят отношения между Эстонией и Латвией, а также вопросы транспорта, энергетики и регионального сотрудничества, сообщили в МИД Эстонии. Министры будут говорить и о председательстве Эстонии в Совете ЕС, будущем ЕС, "Брекзите" и вопросах безопасности.

Главы МИД также примут участие в церемонии вручения эстонско-латвийской языковой премии и объявят лауреата премии.