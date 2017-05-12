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Если после конгресса партии "Единство", который должен состояться в июне, внутри партии не произойдет кардинальных изменений, то "Единство" прекратит свое существование. Такое мнение в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze высказала депутат Европарламента, член "Единства" Сандра Калниете.

На вопрос о том, не нужно ли было менять руководство партии сразу после скандала с нечестным попаданием Солвиты Аболтини в Сейм, она ответила, что это решение могла принять только сама Аболтиня.

"Я очень надеюсь, что на конгрессе в июне произойдет рестарт, потому что если его не будет, то не будет и партии "Единство". То, насколько тяжело сменяются поколения, показала ситуация вокруг Франсуа Фийона во время выборов президента Франции. Он вышел за рамки процедуры выборов внутри партии, и только в его руках была возможность уйти после того, как выяснилось, что он фиктивно устроил на работу свою жену и членов семьи. Он отказался. Добрая воля имеет большое значение. Вы не можете заставить уйти кандидата, который был выбран на конгрессе, если он сам этого не хочет. Последствия мы видим на сегодняшних рейтингах. Наибольшая ответственность лежит на председателе партии, ему надо думать не о своем будущем в партии, а о будущем всей партии", - сказала Калниете.

Напомним, 4 июня прошлого года на внеочередном съезде "Единства" новым председателем партии был избран бывший еврокомиссар Андрис Пиебалгс.

Он сменил на этом посту Солвиту Аболтиню, которая не баллотировалась на выборах председателя "Единства".