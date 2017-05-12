Калниете: без рестарта в июне "Единство" прекратит существовать (9)

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Политика | 12 мая 2017 года, 18:48

Если после конгресса партии "Единство", который должен состояться в июне, внутри партии не произойдет кардинальных изменений, то "Единство" прекратит свое существование. Такое мнение в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze высказала депутат Европарламента, член "Единства" Сандра Калниете.

На вопрос о том, не нужно ли было менять руководство партии сразу после скандала с нечестным попаданием Солвиты Аболтини в Сейм, она ответила, что это решение могла принять только сама Аболтиня.

"Я очень надеюсь, что на конгрессе в июне произойдет рестарт, потому что если его не будет, то не будет и партии "Единство". То, насколько тяжело сменяются поколения, показала ситуация вокруг Франсуа Фийона во время выборов президента Франции. Он вышел за рамки процедуры выборов внутри партии, и только в его руках была возможность уйти после того, как выяснилось, что он фиктивно устроил на работу свою жену и членов семьи. Он отказался. Добрая воля имеет большое значение. Вы не можете заставить уйти кандидата, который был выбран на конгрессе, если он сам этого не хочет. Последствия мы видим на сегодняшних рейтингах. Наибольшая ответственность лежит на председателе партии, ему надо думать не о своем будущем в партии, а о будущем всей партии", - сказала Калниете.

Напомним, 4 июня прошлого года на внеочередном съезде "Единства" новым председателем партии был избран бывший еврокомиссар Андрис Пиебалгс.

Он сменил на этом посту Солвиту Аболтиню, которая не баллотировалась на выборах председателя "Единства".

Комментарии 9
Сдохните быстрей2 часа назад
Мы, вам даже свечку поставим.
Только не вздумайте, новые партии создавать!
Умерла, так умерла, со всеми членами.
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простите за лексику все2 часа назад
заебала эта рожа всех ----уберите если можно ----ТОШНИТ
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Мне кажется, Единство тут насосались столько, - пока Калниете в ЕП за всех боролась за антироссийские санкции, - что просто отпадывают сами, как клещи. А ей от общего пирога не оставили и крошки. Вот и переживает баба, - куда податься? Кому отдаться?
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