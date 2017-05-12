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Латвии необходима новая единая школьная система, воспитывающая подрастающее поколение в единых идеологических установках патриотизма. В будущем это даст стране лояльных граждан, исполненных чувства глубокой принадлежности Латвии, — даже в независимости от родного языка их семей и этнической принадлежности, заявила в программе Латвийского радио 4 "Действующие лица" председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK).

По признанию политика, ей импонирует многонациональная модель латвийского общества, однако сейчас оно в значительной степени расколото по политически-идеологическому принципу. Пример тому, считает Мурниеце — русскоязычная молодежь, участвующая в мероприятиях в честь 9 мая в Риге.

"Мне бы хотелось говорить о том, что в Латвии живут люди разных национальностей: латыши, русские, эстонцы, поляки, эстонцы, украинцы и представители других народов. Однако мы видим, что разделение идет уже не столько по языковому принципу, сколько по той информационной сфере или сфере политических симпатий, в которых эти люди живут или в которые они вовлечены", - считает политик.

Ярким примером тому, по мнению Мурниеце, является день 9 мая, когда в Задвинье отмечают окончание Второй мировой войны.

"И мы видим, что 9 мая у так называемого "Памятника Победы" есть очень много русскоязычной молодежи. И мне хочется спросить: почему они там? Окончание Второй мировой войны вся Европа празднует 8 мая, Россия — 9 мая", — выразила недоумение председатель Сейма.

Мурниеце указала на необходимость создания в Латвии единой школьной системы, которая бы исключила идеологические разнотолки среди молодого поколения.

"По моему мнению и по мнению представляемой мной партии, необходимо создавать общую образовательную платформу. Это была бы единая школьная система, в которой дети вместе воспитывались бы в едином идеологическом пространстве, с чувством принадлежности Латвии. Потому что мы хотим, чтобы они чувствовали принадлежность к Латвии! Ведь и те русские, которые растут в Латвии, будут знать латышский и нести его в мир. Но мы хотим, чтобы они несли в мир и ценности Латвийского государства, и сами были с сознанием глубокой-глубокой принадлежности [Латвии]", - указала спикер.

Сейчас, по словам Мурниеце, в так называемых русских школах молодые люди сравнительно хорошо осваивают государственный язык и начинают учебу в вузах. "Но учатся ли они латвийским ценностям? Учатся ли они тому, чтобы стать настоящими гражданами Латвии?", — вопрошает спикер.

В качестве положительного примера Мурниеце привела личную историю своей семьи.

"Мой дед. В его семье латышский не был родным, но он был самым настоящим патриотом Латвии. Он жил на востоке Латгалии, и с приходом советских войск он пытался защищать Латвию. Но как начальника местного сопротивления — которого назначили сами латыши! — оккупационная армия его убила. Мы хотим, чтобы в Латвии было больше патриотов, независимо от языка, на котором говорят их семьи», — подчеркнула политик.

Ранее спикер рассказывала, что ее род по отцовской линии происходит из Латгалии. "Мой дед жил в Латгалии, для него первым языком был русский язык. Он был местным начальником айзсаргов и ему доверяло местное латышское общество", - сказала Муринеце.

Как рассказала Мурниеце, соответствующая инициатива, предполагающая создание новой единой школьной системы, уже была предложена партнерам по коалиции. Поддержки она, впрочем, пока не получила.

Источник: press.lv