Из-за судимости из списка кандидатов на выборы исключена Инара Вилкасте (3)

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Политика | 13 мая 2017 года, 16:55

Рижская городская избирательная комиссия исключила уголовно судимую Инару Вилкасте из списков кандидатов в депутаты Рижского самоуправления движения "За независимую Латвию!".

Движение обжаловало это решение в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону, в самоуправление не могут баллотироваться лица, судимые за тяжкое или особо тяжкое преступление, если они не реабилитированы, судимость не снята или не погашена.

В прошлом году вступил в силу приговор суда по делу о взяточничестве, согласно которому Вилкасте должна заплатить штраф в размере 40 000 евро.

Представитель "За независимую Латвию!" Янис Кузинс считает, что Вилкасте уплатила присужденный ей штраф, и судимость должна быть аннулирована.

Из списка движения вычеркнуты также неграждане Павел Сухлов и Айдин Аскеров.

Лидером списка "За независимую Латвию!" является председатель правления АО "Марика" и владелец "Радио Pik 100 FM" Юрий Журавлев.

Комментарии 3
Жесть, нет слов!1 час назад
Как низко мы пали, даже выбирать не из кого.
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rrrr49 минут назад
как низко мы пали, "Лидером списка "За независимую Латвию!" является председатель правления АО "Марика" и владелец "Радио Pik 100 FM" Юрий Журавлев."
яем он знаменит, тем , что богат?
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j28 минут назад
Ну и правильно! Надо вообще таким запретить работать в госструктурах.
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