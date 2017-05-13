Политика |

Рижская городская избирательная комиссия исключила уголовно судимую Инару Вилкасте из списков кандидатов в депутаты Рижского самоуправления движения "За независимую Латвию!".

Движение обжаловало это решение в Центральной избирательной комиссии. Согласно закону, в самоуправление не могут баллотироваться лица, судимые за тяжкое или особо тяжкое преступление, если они не реабилитированы, судимость не снята или не погашена.

В прошлом году вступил в силу приговор суда по делу о взяточничестве, согласно которому Вилкасте должна заплатить штраф в размере 40 000 евро.

Представитель "За независимую Латвию!" Янис Кузинс считает, что Вилкасте уплатила присужденный ей штраф, и судимость должна быть аннулирована.

Из списка движения вычеркнуты также неграждане Павел Сухлов и Айдин Аскеров.

Лидером списка "За независимую Латвию!" является председатель правления АО "Марика" и владелец "Радио Pik 100 FM" Юрий Журавлев.