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Национальное объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK в воскресенье проводит в Риге ежегодный автопробег под государственными флагами. Цель автопробега – напомнить каждому, что латыши являются хозяевами своей земли и с гордостью носят свои государственные флаги, сообщается на домашней странице нацблока.

Авто-мотопробег "Заезд единства" пройдет в Риге, Елгаве, Лиепае, Озолниеки, Алуксне, Тукумсе и Саласпилсе. Сбор участников состоится в Риге, в 16.00 у Рижского мотор-музея. В этом году он пройдет по новому маршруту, сообщают организаторы.

Во время мероприятия автомашины и мотоциклы проедут колонной с поднятыми флагами Латвии. Принять участие в данном мероприятии может любой желающий.

В прошлом году в автопробеге нацблока приняли участие более чем 220 машин, украшенных флагами Латвии. В этом году также ожидается, что в мероприятии примут участие большое количество участников.

"Латыши – сильный и единый народ, и это мы уже не раз доказывали. В то время, когда наше общество раскалывают при помощи противоречивой информации в публичном пространстве, необходимо по возможности чаще собираться вместе, укреплять патриотизм к своей стране, с честью держать наши государственные символы. Во время автопробега каждый участник сможет ощутить чувства воодушевления и единения за то, что у нас есть свой флаг, который мы гордо несем", - отметил депутат Сейма от Нацобъединения, организатор мероприятия Янис Домбрава.

На своей странице в социальной сети Facebook депутат также сообщил, что после длительных переговоров с полицией, маршруты движения автотранспорта во время автопробега согласованы. Домбрава также призвал участников внимательно ознакомиться со своим маршрутом и следовать указаниям полиции.

Добавим, в предыдущие годы Нацобъединение проводило "Заезд единства" 15 мая, когда отмечается юбилей государственного переворота, совершенного Карлисом Ульманисом в 1934 году.

Более подробную информацию о маршруте автопробега в Риге можно найти ЗДЕСЬ.

"Заезд единства" в 2014 году в Риге и Лиепае

"Заезд единства" в 2013 году в Риге и Лиепае

Фото/видео: nacionalaapvieniba.lv