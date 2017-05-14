МВД бьет тревогу: стабильность Латвии может оказаться под угрозой (+ОПРОС) (23)

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Политика | 14 мая 2017 года, 13:38

С учетом геополитических событий, нельзя исключать в Латвии действий против государственной власти и подрыва политической стабильности. Об этом говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) правительству.

В докладе отмечается, что в Латвии растет объем недостоверной или сознательно искаженной информации, что может значительно повлиять на общественные процессы. Также отмечается, что в последние годы выросло количество незаконных пересечений границы, и эти риски сохранятся. Не уменьшится и поток ищущих убежища в страны ЕС.

Учреждениям, подведомственным МВД, нужно постоянно усовершенствовать и модернизировать материально-техническое оснащение. Кроме того, нет учебного полигона для полноценного проведения практических учений, указывает министерство.

МВД также cообщает, что, оценив внутренние и внешние риски, будет обращать особое внимание на такие вопросы, как терроризм, организованная преступность, киберпреступность, нелегальная миграция, торговля людьми, насилие, природные и техногенные катастрофы.

Доклад на следующей неделе будет представлен правительству.

Комментарии 23
алекс3 часа назад
Смысл послания правительству от МВД ясен и понятен-дайте денег,а то жаба душит,которая передушила ,как страшный зверь ,половину всего человечества.
Армейская верхушка богатеет,а мы от ,,угрозы,,российской не имеем ничего,чтобы чувствовать себя богатыми и успешными.Это,можно сказать,даже ультиматум.
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Во как?3 часа назад
Если уже давно ясно,что враг на востоке,что надо вводить санкции и эмбарго,стягивать войска НАТО, требовать на оборону более 2%ВВП , тут еще и 5-я колонна, нелояльные и внутренние враги....
Все это тема для урезаний для жителей и бюджетников,выделения средств на оборону, раздувание штата,повышения зарплат,и разворовывания страны.
Дорого же обходятся боязни и фобии некоторых отмороженных правителей.
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Крик3 часа назад
Ты прислуга на службе у больных дегенератов, на сегодняшний день здесь 90% людей кому сейчас за 40 лет и они ещё работают и платят налоги в воровской общаг, в будущем не будут иметь привилегии пенсионных выплат, а людям 30-летнего возраста будет предложено либо умереть, либо покинуть страну 《волшебного кретинизма》. Никогда не сравнивай Великую страну с естественными её проблемами, с мелким продажным сателитом безнравственной преступной порнографии.
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