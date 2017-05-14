МВД бьет тревогу: стабильность Латвии может оказаться под угрозой (2)
С учетом геополитических событий, нельзя исключать в Латвии действий против государственной власти и подрыва политической стабильности. Об этом говорится в докладе Министерства внутренних дел (МВД) правительству.
В докладе отмечается, что в Латвии растет объем недостоверной или сознательно искаженной информации, что может значительно повлиять на общественные процессы. Также отмечается, что в последние годы выросло количество незаконных пересечений границы, и эти риски сохранятся. Не уменьшится и поток ищущих убежища в страны ЕС.
Учреждениям, подведомственным МВД, нужно постоянно усовершенствовать и модернизировать материально-техническое оснащение. Кроме того, нет учебного полигона для полноценного проведения практических учений, указывает министерство.
МВД также cообщает, что, оценив внутренние и внешние риски, будет обращать особое внимание на такие вопросы, как терроризм, организованная преступность, киберпреступность, нелегальная миграция, торговля людьми, насилие, природные и техногенные катастрофы.
Доклад на следующей неделе будет представлен правительству.
Армейская верхушка богатеет,а мы от ,,угрозы,,российской не имеем ничего,чтобы чувствовать себя богатыми и успешными.Это,можно сказать,даже ультиматум.
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