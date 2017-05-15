Сотрудникам Сейма за два месяца выплатили более 1 млн евро (5)

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Политика | 15 мая 2017 года, 07:05

Работникам Сейма и сотрудникам парламентской автобазы за март и апрель в качестве вознаграждений выплачено более 1 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе Сейма.

Так, в апреле работникам парламента было выплачено 436 122 евро, а сотрудникам парламентской автобазы - 90 480 евро. Тем временем в марте работники парламента получили 412 548 евро, а работники автобазы Сейма - 88 495 евро.

Из всех работников парламента самые большие вознаграждения получили руководители бюро, консультанты комиссий, главы отделов и другие сотрудники. Также самое большое вознаграждение было выплачено тем работникам, которые получали отпускные выплаты, пособие по увольнению и другие доплаты. Отметим, подобные вознаграждения получали и работники парламентской автобазы.

В свою очередь, в январе и феврале этого года работникам Сейма и сотрудникам парламентской автобазы в целом было выплачено 978 367 евро.

Комментарии 5
Патриот 2 часа назад
Все просто, не надо платить налоги! Максимально от них уходить.
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Оккупант51 минуту назад
Интересно бы посмотреть отчет о проделанной ими работе!Что они полезного сделали для страны,кроме того что ее уничтожают,что-бы выписывать себе любимым такие премии?
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...............46 минут назад
Из-за нехватки работников в клинической университетской больнице им. Страдиня переносится часть операций, однако ситуация находится под контролем. Об этом сообщила представитель медучреждения Ласма Силе, пишет nra.lv.

Некоторые операции переносятся на другое время в назначенный день, но могут быть отложены и на месяц, сказала она.
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