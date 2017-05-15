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Работникам Сейма и сотрудникам парламентской автобазы за март и апрель в качестве вознаграждений выплачено более 1 млн евро. Об этом сообщили в пресс-службе Сейма.

Так, в апреле работникам парламента было выплачено 436 122 евро, а сотрудникам парламентской автобазы - 90 480 евро. Тем временем в марте работники парламента получили 412 548 евро, а работники автобазы Сейма - 88 495 евро.

Из всех работников парламента самые большие вознаграждения получили руководители бюро, консультанты комиссий, главы отделов и другие сотрудники. Также самое большое вознаграждение было выплачено тем работникам, которые получали отпускные выплаты, пособие по увольнению и другие доплаты. Отметим, подобные вознаграждения получали и работники парламентской автобазы.

В свою очередь, в январе и феврале этого года работникам Сейма и сотрудникам парламентской автобазы в целом было выплачено 978 367 евро.