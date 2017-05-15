Вейонис оценил вклад Польши в безопасность Латвии: мы вместе в сложные времена (2)

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Политика | 15 мая 2017 года, 17:06

Вклад Польши в безопасность Латвии очень важен и символичен, поэтому Латвия высоко оценивает участие Польши в размещенном в Латвии многонациональном батальоне НАТО, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, встретившись сегодня в Польше с президентом этой страны Анджеем Дудой.

"Участие Польши в многонациональном батальоне НАТО подтверждает, что у наших стран единая позиция в отношении глобальных и региональных вызовов безопасности", - заявил Вейонис, подчеркнув, что основным приоритетом является реализация решений Варшавского саммита НАТО и быстрое размещение батальона в Латвии.

Как сообщили в канцелярии президента, Вейонис поблагодарил Польшу за участие в миссии патрулирования воздушного пространства, а также за поддержку в создании Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации в Риге.

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Он напомнил, что почти сто лет назад в боях за освобождение Латгале польские и латышские солдаты сражались плечом к плечу, Латвия и Польша были вместе в сложные времена. Президент напомнил также, что Польша является крупным торговым партнером Латвии, и оценил тесное сотрудничество в развитии региональной транспортной и энергетической инфраструктуры. Он надеется на такое же тесное сотрудничество и в реализации проекта Rail Baltica.

Польша является очень важным партнером для стран Балтии, соединяющим их с европейским рынком и предлагающим альтернативные пути поставок газа. Межсетевое газовое соединение между Литвой и Польшей очень значимо, сказал президент.

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На встрече Вейониса и Дуды обсуждались актуальные проблемы ЕС, в том числе бюджет после 2020 года и связи с Великобританией. Вейонис пригласил Дуду посетить Латвию в будущем году, когда будет отмечаться столетие государства.

фото: Канцелярия президента

Комментарии 2
леший1 минуту назад
какой-то этот "председатель колхоза"-- не АллЁ!!!----а где предЪява Польше, по поводу Оккупации?----чЁ ссышь у Польши компенсацию требовать? ----оказывается "ветерок" может громко пердеть только в сторону Востока, а перед Западом виляние хвостом и жалкое поскуливание===м-да, СЛАБАК!!!
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Инфа4 минуты назад
Ну вот что за дичь они несут? Когда уже народ Латвии поймёт что он если кому и нужен, то только для противоестественного сношения и может расчитывать только и исключительно на себя( Сколько можно верить этим упырям?
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