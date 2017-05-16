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Европейскому Союзу необходимо продолжать демонстрировать единую позицию по вопросу об агрессии России на Украине, сохраняя санкции до полной реализации Минских договоренностей, сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время рабочего завтрака министра иностранных дел Украины с коллегами из странами-участницами ЕС.

Министр указал, что необходимо и в дальнейшем оказывать международную поддержку процессу проведения реформ на Украине и политической воле Украины продолжать начатые реформы.

Ринкевич не раз выступал за сохранение санкций против России, а также за то, чтобы "агрессия России на Украине" была приоритетным вопросом международных организаций.

Министр не раз указывал на то, что "агрессия России на Украине ясное подтверждение тому, что игнорируется система международной безопасности и нарушаются международные права". Министр также вновь подтвердил неизменную поддержку Латвии территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

ЕС начал вводить ограничительные меры против Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России и конфликта на юго-востоке Украины. Помимо индивидуальных санкций, предусматривающих запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов, действуют еще два пакета мер: в отношении ряда секторов российской экономики (продлены до 31 июля 2017 года), а также против Крыма (пролонгированы до 23 июня 2017-го). В качестве ответной меры 6 августа того же года Россия ввела эмбарго на ввоз целого перечня продуктов из стран ЕС.

На фоне украинского кризиса и присоединения Россией Крыма обострились отношения между Латвией и Россией.