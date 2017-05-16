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16 мая - последний день, когда избиратели могут воспользоваться возможностью поменять избирательный участок на любой другой на территории своего самоуправления, сообщает на портале cvk.lv. На муниципальных выборах можно проголосовать только на участке, в список которого избиратель включен.

Проголосовать можно и досрочно - за три дня до дня выборов. В день выборов 3 июня избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 до 22.00. Предварительное голосование проводится 31 мая с 17.00 до 20.00, 1 июня с 9.00 до 12.00 и 2 июня с 10.00 до 16.00.

Поменять избирательный участок можно очно, подав заявление в учреждение декларирования места жительства и предъявив паспорт или удостоверение личности, и электронно - с использованием интернет-банка или электронной подписи.