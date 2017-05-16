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Комиссия Сейма по госуправлению и делам самоуправлений сегодня на рабочем совещании поддержала предложение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией разрешить частным лицам жертвовать партиям не более 30% от своих доходов.

Официальное решение о поддержке этого предложения комиссия планирует принять 18 мая, так как сегодня для ее заседания не было кворума и вместо него было проведено рабочее совещание.

Согласно предложенным KNAB поправкам к закону, физические лица смогут делать партиям пожертвования, вносить членские и вступительные взносы, общий размер которых не должен превышать 30% от задекларированных этими лицами доходов за предыдущий год.

Поправки необходимы, так как сейчас партиям можно дарить все доходы, полученные за последние три года, и ответственные учреждения не могут проверить, насколько подлинными являются утверждения дарителей о том, что они живут на доходы, полученные еще раньше.

Другие предложения KNAB связаны с созданием новой инновационной базы данных о финансах политических партий с автоматической системой ввода с целью сделать электронной подачу документов и отчетов партий. Это облегчит процесс обработки и публикации этой информации, поясняет бюро.

Введение новой базы данных также снизит для политических партий административное бремя при подаче отчетов и ускорит получение информации о несоответствии пожертвований требованиям нормативных актов.