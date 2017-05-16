В Сейме смогут работать уголовно преследуемые (13)

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Политика | 16 мая 2017 года, 16:45

Юридическая комиссия парламента сегодня концептуально поддержала предложение по поправкам к Регламенту Сейма, которые предусматривают не запрещать депутатам, в отношении которых начато уголовное преследование, участвовать в заседаниях парламента и парламентских комиссий.

Сейчас согласно Регламенту депутат, на уголовное преследование которого Сейм дал согласие, теряет право участвовать в заседаниях парламента, его комиссий и других парламентских структур. Этот запрет действует до прекращения уголовного преследования или до вступления в силу приговора суда.

Депутат, осужденный за преступное деяние, теряет мандат.

Как пояснила руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере, была обобщена информация о регулировании подобных вопросов в других странах, и там ограничений на участие выданных для уголовного преследования парламентариев в заседаниях парламента нет.

Поправки к Регламенту предстоит рассмотреть еще на заседании парламента.

Комментарии 13
Оккупант1 час назад
Мля я ржу не могу!!!Вот же клоуны!Так давайте мы всех из тюрьм еще по выпускаем,кто сидит за убийства там или грабеж и тоже их в политику всех?А еще можно всех психов с Твайки по выпускать и тоже в политику!
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Патриот 57 минут назад
Дак там все преступники! Любого сажай не ошибёшься!
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еж1 час назад
До такого могут додуматься только те,кто сам, скоро может оказаться под следствием! Защищаются!!!
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