Политика |

Юридическая комиссия парламента сегодня концептуально поддержала предложение по поправкам к Регламенту Сейма, которые предусматривают не запрещать депутатам, в отношении которых начато уголовное преследование, участвовать в заседаниях парламента и парламентских комиссий.

Сейчас согласно Регламенту депутат, на уголовное преследование которого Сейм дал согласие, теряет право участвовать в заседаниях парламента, его комиссий и других парламентских структур. Этот запрет действует до прекращения уголовного преследования или до вступления в силу приговора суда.

Депутат, осужденный за преступное деяние, теряет мандат.

Как пояснила руководитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере, была обобщена информация о регулировании подобных вопросов в других странах, и там ограничений на участие выданных для уголовного преследования парламентариев в заседаниях парламента нет.

Поправки к Регламенту предстоит рассмотреть еще на заседании парламента.