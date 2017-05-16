Политика |

Проект газопровода Nord Stream 2 будет реализован без участия Латвии, о чем официальным письмом извещено управление Вентспилсского свободного порта. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр Вентспилса, председатель правления порта Айвар Лембергс.

Письмо с благодарностью за конструктивное сотрудничество, которое, к сожалению, не увенчалось успехом, пришло в пятницу. Nord Stream 2 обойдется без Вентспилса, и проект будет осуществлен в сотрудничестве России, Финляндии, Швеции и Германии, рассказал он.

Хотя правительство уже постановило, что представители государства в правлении Вентспилсского порта будут голосовать против любых форм участия порта в проекте, Лембергс ранее допускал, что в проекте могут участвовать частные компании, но и такой вариант не будет реализован.

"Неофициально они заявили, что не хотят ничего делать "с черного хода"", - сказал мэр. Хотя транспортировкой и хранением труб для газопровода без проблем могли бы заниматься частные компании, представители Nord Stream 2 решили, что "будут уважать политическое заявление и обойдутся без Латвии".

По мнению Лембергса, Латвия, отказавшись от участия в этом проекте, пожертвовала своими интересами в пользу стран, которые не заинтересованы в прямом газопроводном соединении между Россией и Германией. "Надеюсь, белорусы, украинцы, поляки, чехи и словаки заплатят Латвии. Общий ущерб для народного хозяйства Латвии составит примерно 100 млн евро, прямые убытки в бюджете самоуправления - около 150 тыс. евро", - утверждает мэр.

Ранее Лембергс сообщил, что Вентспилсский порт и два его терминала - Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода Nord Stream 2, обеспечивая хранение и поставки труб через порт. По подсчетам портового управления, в результате участия в проекте экономика Латвии получила бы 25 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривало, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагали вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

Для того чтобы Вентспилсский порт мог участвовать в проекте, необходимо получить разрешение его правления. Как сообщил Лембергс, четыре из восьми членов портового правления делегированы министерствами, а МИД участие Латвии в этом проекте не одобрял.

1200-километровый газопровод Nord Stream 2 будет проложен через Балтийское море и обеспечит транспортировку природного газа из России клиентам в Европе. Предполагается, что его пропускная мощность составит до 55 млрд кубометров газа в год.

Российский концерн "Газпром", британо-нидерландская группа Shell, австрийская OMV и немецкие компании Uniper и Wintershall договорились о строительстве Nord Stream 2 в 2015 году. Газопровод соединит через Балтийское море Россию и Германию, минуя Украину, Польшу и страны Балтии. Мощность нового газопровода будет в два раза больше, чем Nord Stream, а его строительство планируется завершить к концу 2019 года.

Европейская комиссия негативно относится к этому проекту.