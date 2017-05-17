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Для президента Латвии Раймонда Вейониса неприемлемо, что его имя используется в предвыборной рекламе, и сейчас готовится письмо к Союзу "зеленых" и крестьян с целью прекратить эту практику.

"Как я уже сказал на пресс-конференции, когда меня избрали президентом, как президент я политически нейтрален и не представляю никакую партию. Президент представляет интересы народа, и этот принцип не изменился", - заявил Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом, добавив, что готов отмежевался от таких реклам.

По мнению президента, на выборах нужно голосовать не с оглядкой на рекламируемых людей, а разобравшись, что конкретная партия сделала на пользу государства или самоуправления, какие проблемы партия намерена решать.