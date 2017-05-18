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"Вступление Черногории в НАТО будет способствовать безопасности альянса и региона Западных Балкан",- заявил после встречи с министром иностранных дел Черногории Срджаном Дармановичем министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Присоединение Черногории к НАТО - хороший сигнал всем странам-кандидатам продолжить проведение реформ", - сказал латвийский министр.

По словам Ринкевича важно расширить зону стабильности и безопасности, которую обеспечивает членство в ЕС и НАТО.

На встрече министры обсудили также вступление Черногории в ЕС. Ринкевич считает, что несмотря на то, что Черногория много сделала, есть вещи, над которыми нужно продолжать работу.

Он считает, что расширение ЕС станет сигналом того, что "европейский проект" успешен.

"Мы уже давно привыкли быть в составе 28 стран ЕС, и с выходом Великобритании появляется ощущение, будто чего-то не хватает. Я буду рад, если ЕС снова будет состоять из 28 государств", - сказал министр иностранных дел Латвии.

Дарманович поблагодарил его за любезный прием и назвал Латвию страной, которая после восстановления независимости многого достигла в развитии.

Дарманович призвал НАТО и ЕС активнее принимать страны в свои составы и выразил надежду на поддержку Латвии.

Оба министра подчеркнули, что двусторонние отношения носят дружественный характер, и договорились о необходимости расширения политического диалога и экономического сотрудничества.