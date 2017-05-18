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На повышение зарплат медикам в следующем году необходимо 112 млн евро, и Министерство здравоохранения не видит возможностей отступить от требования изыскать эти средства, сообщил представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Сейчас средняя брутто-зарплата врача составляет 859 евро в месяц, планируется в 2018 году повысить ее до 1270 евро. Медсестрам планируется повысить зарплату на 200 евро, их помощникам - на 100 евро.

Минздрав в пределах своих возможностей пытается обеспечить, чтобы медики уже в этом году почувствовали хоть небольшое повышение зарплат. Повышены тарифы в сфере родовспоможения и онкологии, фиксированные доплаты отделениями неотложной помощи и приемным отделениям, работающим в круглосуточном режиме, выровнено количество постов лечебного персонала.

Минздрав публично заявил, что в бюджете следующего года вопрос оплаты труда медиков должен решаться как приоритетный. Это поможет обеспечить в долгосрочной перспективе необходимые человеческие ресурсы, чтобы остановить их отток в амбулаторные медучреждения, в частный сектор и за границу.

Как сообщалось, 9 мая правительство одобрило подготовленные Минфином основные положения налоговой политики на 2018-2021 гг., но еще ведутся поиски решения отдельных вопросов, включая финансирование здравоохранения.