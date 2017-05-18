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Национальное объединение "Visu Latvijai!"—TB/LNNK (VL-TB/LNNK) и представители ряда других парламентских партий просят президента Раймонда Вейониса не провозглашать поправки к закону, которые предусматривают запрет на торговлю пивом в пластиковых бутылках большой емкости только с сентября 2020 года.

Как заявила пресс-секретарь партии Айга Айзпуриете, депутаты считают, что это слишком долго, потому что первоначально проект поправок предусматривал, что запрет вступит в силу уже 1 сентября 2017 года.

К просьбе депутатов VL-TB/LNNK присоединились также представители "Единства" Лолита Чигане и Алексей Лоскутов, депутаты Латвийского объединения регионов Ивар Биверс и Юрис Вилюмс, депутат Союза "зеленых" и крестьян Янис Труповниекс, депутат "Согласия" Юлия Степаненко и не входящий во фракции депутат Артусс Кайминьш (KPV LV). Как заявил депутат нацобъединения Имант Парадниекс, поправки должны вступить в силу как можно скорее.

"Столь длительный переходный период необходим якобы потому, чтобы производители могли постепенно подготовиться к изменениям. Однако в парламентских комитетах этот вопрос обсуждался еще с 2015 года, и алкогольная отрасль была информирована о предстоящих изменениях, поэтому у нее было достаточно времени, чтобы к ним подготовиться", - сказал политик.

VL-TB/LNNK считает, что столь длительный срок до вступления поправок в силу, очевидно, установлен в интересах производителей алкоголя, при этом игнорируется критическая ситуация со здоровьем населения Латвии, в том числе детей и молодежи.

Как сообщалось, 11 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об обороте алкогольных напитков, запрещающие с сентября 2020 года продавать пиво в пластмассовых бутылках большой емкости.