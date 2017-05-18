Премьер: пока в Латвии дискутировали, в Эстонии делали (10)

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Политика | 18 мая 2017 года, 20:19

Обойти в развитии Латвию Эстонии позволили в том числе высокие моральные и политические стандарты, сказал сегодня на форуме "Народное хозяйство Латвии - прошлое, настоящее и будущее", премьер-министр Марис Кучинскис.

В то же время он отметил, что ни одна из стран, развитие которой возобновилось в 90-е годы, не ушла далеко вперед Латвии.

Эстонии, по словам премьера, удалось обогнать Латвию, потому что пока в Латвии много дискутировали, в Эстонии делали, перенимая во многом опыт у Финляндии.

Одновременно премьер признал, что обогнать в развитии Латвию Эстонии позволили и высокие моральные и политические стандарты, что в настоящее время находит свое отражение и в культуре уплаты налогов в обеих странах.

Комментарии 10
Хей !1 час назад
Где вы, мать вашу, раньше мозгами были, лицемеры?

И да - пора сажать политиков за пустопорожнюю брехню. С конфискацией! Задолбали!!!
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не знаю1 час назад
ну одна из первопричин отставания в развитии в стране -это болтать о сумме отката,трудно договориться, все хотят много и сразу, на сей момент= сумма эстрады в межапарке выросла с 24 миллионов до 77 миллионов.уверен это не последняя цифра
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алекс1 час назад
Премьеру по барабану высокие моральные и политические стандарты-это все слова,основное послание жителям Латвии-вы должны платить,платить и еще раз платить.За себя,за того парня,покинувшего страну и за нас,любимых,обожаемых чиновников.
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