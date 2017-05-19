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Советская оккупация оставила латвийскую экономику в руинах, с загрязненной окружающей средой и русифицированным обществом, так считает член Нацблока, депутат Сейма, который был делегирован на муниципальные выборы в Риге, Эдвин Шноре. Сегодня заметка политика опубликована на страницах газеты Neatkariga Rita Avize, о чем член нацблока сообщил в Twitter.

Mans raksts šodienas NA avīzē. pic.twitter.com/EidrzOgtKn — Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) 19 мая 2017 г.

Многие последствия оккупации были преодолены, однако русская среда осталась в Латвии, отмечает Шноре в своей колонке.

"Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. Действительно видим, что приезжие, как и местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают. По крайней мере, не в том объеме, как хотели бы этого латыши", - пишет Шноре.

По его мнению, сейчас наоборот, наблюдается противоположный процесс.

"В Латвию идет огромный поток молодых русских. Толпы, которые ищут спасения от правящих в соседней стране коррупции и хаоса. В результате, Латвия становится все более русской. По радио в Риге русская речь звучит уже чаще латышской. Русский язык существенно укрепил свои позиции также в самых просматриваемых ТВ-эфирах в Латвии", - указывает политик.

По мнению Шноре, правительство Латвии этому процессу только способствовало, наивно надеясь, что таким образом уменьшит гибридную угрозу.

"На самом деле, угроза только увеличилась. Как отметил политолог Гоублс, именно русский язык - главное оружие в гибридной войне против Балтии. Не зря новая концепция внешней политики России предусматривает распространение русского языка и русских средств массовой информации за рубежом", - указал член нацблока.

Государственная безопасность - это одна из причин, почему надо стремиться к латышской Латвии, считает политик, добавляя, что к чему приводит "двуобщинное государство" с русскими, можно наглядно увидеть на примере Украины".

Шноре также отметил, что самодостаточность русской среды создает латышам, особенно молодому поколению, и экономические проблемы.

"Латышам сложно найти работу, так как во многих местах, без особых оснований, требуют знать русский. Раздробленное общество угрожает предпринимательской деятельности и уменьшает конкурентоспособность", - пишет политик.

"В связи с этим, латышская Латвия - не причуда и не предвыборный лозунг! Это единственный путь к процветающему, безопасному и сплоченному обществу. Национальное государство - это европейская норма. Норвегия - норвежская, Польша - польская, Латвия - латышская! Так есть, и всегда будет нормой!", - пишет депутат.

Первый шаг в этом направлении - перевод всех школ на латышский язык, считает он.

"Образование - только на госязыке! То, что было со школами при Сталине, не имеет места в современной Латвии", - завершил свою статью Шноре.

Источник: focus.lv