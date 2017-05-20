НАТО расширяет присутствие в Латвии: скоро прибудут танки, бронемашины и военные (17)

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Политика | 20 мая 2017 года, 12:16

Обнародован состав многонационального батальона под руководством Канады. В Латвии будут базироваться танки, бронемашины и военнослужащие разных специальностей.

Вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод, свидетельствует информация на сайте Министерства обороны Sargs.lv.

Албания направит в Латвию 18 саперов, из Италии прибудет рота в составе 160 пехотинцев и бронемашины. Польша в Латвию направит танковую роту с элементами поддержки в составе 160 военнослужащих.

В свою очередь Словения направит 50 солдат. Из Испании прибудут 300 военнослужащих из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки, военные инженеры и элементы поддержки.

Как сообщалось, боевая группы в полном составе планирует прибыть в Латвию до июня. В начале мая в Латвию доставлена первая военная техника и экипировка из Канады.

Комментарии 17
Таиса Бобровская1 час назад
Оккупация наступила
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Понимающий1 час назад
Значит выросло поколение, не помнящее войны. Было бы интересно откровенно и не на публику поговорить со старыми опытными битыми политиками, типа Годманиса - как, у самих очко не играет, когда видят, куда привёл взятый курс, как страна втягивается в опаснейший рецидив мировой войны, на фоне которой все демографические потери от миграции могут показаться ничтожными. Пока они думают, что готовятся к грядущим выборам в России, а может оказаться, что обернется эта активность мировой войной. И когда эта перспектива станет очевидной, и лагерь латышских политиков центристского толка резко пополнится и начнётся движение против дальнейшего нагнетания, окажется, что накопленные здесь силы совсем уже не подконтрольны желаниям местных политиков. Такие дела.
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Гражданин латвии1 час назад
НАТО-преступная организация.
3
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