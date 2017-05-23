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В руководимое представителем "Единства" министерство в прошлом году без объявления конкурса был принят человек со средним образованием - 22-летний студент второго курса, помощник депутатов "Единства" и координатор проектов "Единства", который сейчас выставил свою кандидатуру на муниципальных выборах по списку "Единства", сообщает портал Pietiek.com.

В своей биографии, поданной в Центральную избирательную комиссию, Андрис Аргалис, 1995 года рождения, указал, что сейчас занимает должность юрисконкульта в Министерстве образования и науки. [Юрисконсульт - лицо, ведающее разрешением правовых вопросов в учреждении и защитник его интересов. При.ред.].

Портал Pietiek задался вопросом, как может человек со средним образованием, без соответствующих навыков и знаний, а также без проведения конкурса занять должность юрисконсульта - специалиста, который должен давать советы в сфере профессионального образования.

Судя по биографии, Андрис Аргалис сейчас является студентом второго курса юридического факультета Латвийского университета, в свое время был помощником евродепутата Инессе Вайдере (Е), а также помощником депутата Сейме Вилниса Кирсиса(Е), теперь же он, судя по записи на интернет-странице Сейма Латвии, является помощником депутата "Единства" Солвиты Аболтини. Кроме того, он является координатором проектов этой политической силы и членом молодежной организации, а теперь получает зарплату в размере 627 евро, работая юрисконсультом в Министерстве Карлиса Шадурскиса (Е).

Сам 22-летний Аргалис признает, что не является специалистом по профессиональному образованию, но это не мешает ему исполнять обязанности юрисконсульта. "Я не эксперт в профобразовании. Я лишь помогаю оформлять правила Кабинета министров и разные другие дела, которые относятся к профобразованию. В министерстве образования есть соответствующие эксперты. Моя работа направлена не на оценку содержания, а на юридическое оформление", - указал студент.

Как сообщает Pietiek, только после повторного запроса в Минобразования признали, что никакого конкурса на данную вакансию объявлено не было. Но ни имен конкретных чиновников, принявших на работу в ведомство Карлиса Шадурскиса второкурсника, ни как этот студент узнал о вакансии, если конкурс не проводился, в ведомстве не ответили.

Сам Андрис Аргалис после многочисленных запросов "вспомнил", что конкурса на самом деле не было, о вакансии он узнал в "частном разговоре", после чего подал заявку на работу в министерство и был принят. "Министра только после этого встретил в ведомстве и он обрадовался, что я тоже работаю в министерстве. Здесь нет никакой связи с партией", - утверждает студент-юрисконсульт.

Фото vienotiba.lv