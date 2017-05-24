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У Верховного Cуда, который находится в одном здании с Кабинетом министров, появились разногласия с правительственной канцелярией из-за туалетов.

Так, представители Верховного Cуда и вовсе приняли решение закрыть две уборных, потому как их не устраивает то, каким образом канцелярия правительства следит за порядком в этих туалетах. Об этом пишет skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Кроме того, как сообщается, двери уборных уже около трех недель закрыты не только для гостей Кабмина, но и для самих министров. Теперь двери туалета оборудованы специальной системой контроля доступа и открыть их теми же пропусками, что выдаются при входе в здание правительства, нельзя.

Как указывает канцелярия Кабинета министров, двери туалета закрыл именно Верховный Суд.

"Эти две уборные, находятся в той стороне здания, которое принадлежит Верховному Суду. Очевидно, по каким-то причинам они сочли правильным закрыть эти туалеты", - сказала руководитель департамента по связям канцелярии Кабмина Линда Якобсоне.

Между тем, как сообщила представитель ВС Расма Звейниеце, туалеты закрыты из-за слишком большой загруженности, а специальная система контроля доступа обошлась всего в 385 евро.

"Туалеты открыты только для наших работников, исключительно из-за технического состояния этих туалетов. Они не в столь хорошем состоянии, чтобы их эксплуатировало большое количество людей. Мы не один раз информировали канцелярию об этой проблеме, с просьбой ее исправить. До тех пор, пока не отремонтированы водяные стояки и другие технические поломки, туалеты будут закрыты для использования", - пояснила Звейниеце.

Как указали в Кабмине, в здании имеются и другие уборные, однако, путь до них займет немного больше времени, чем до тех, что закрыл Верховный Суд.

Между тем, суд готов в порядке исключений открывать туалеты с единственным условием - Кабмин обязан обеспечить помещение уборщицей, которая поддерживала бы порядок в уборной каждые 30 минут.