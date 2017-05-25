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Зарубежным государствам стоит присмотреться к практике Латвии, которая пытается поднять экономику не за счет развития производства, как остальные страны, а за счет штрафов за неиспользование латышского языка. Такой ироничный пост в социальной сети Facebook опубликовал мэр Риги Нил Ушаков, комментируя предложение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK увеличить штрафы за неиспользование госязыка.

"Латвийская "Nokia". Законопроект может иметь косвенное позитивное влияние за народное хозяйство с ростом объема взысканных штрафов, говорится в аннотации к законопроекту. Наши правые партии придумали, как поднять нашу экономику. Какие-то страны по-прежнему по глупости пытаются развивать, например, производство. Они, наивные, не понимают, что экономику намного проще поднять с помощью штрафов за язык", - написал Ушаков.

Напомним, Сейм рассмотрит предложение Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK об ужесточении наказаний за нарушение закона о государственном языке. Цель поправок к Закону о государственном языке - устранить необоснованное употребление других языков. Инициаторы законопроекта отмечают, что поправки увеличат объем взысканных штрафов и это положительно отразится на бюджете страны.

В случае принятия поправок штраф за неиспользование госязыка в объеме, предусмотренном должностными обязанностями, будет увеличен с 35 до 280 евро, при повторном таком нарушении в течение года штраф составит уже от 280 до 700.

Для государственного должностного лица Visu Latvijai!-TB/LNNK предлагает увеличить штраф до 350-700 евро с возможностью отнятия его статуса.

Штраф за открытое неуважение к государственному языку составляет сейчас до 350 евро, а авторы проекта предлагают увеличить его для физических лиц до 700 евро, для должностных лиц - до 250-700 евро с возможностью лишения должности, а для юридических лиц - до 10 тыс. евро.