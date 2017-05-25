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Президент США Дональд Трамп снова отличился неординарным поведением на официальном мероприятии - в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой глава Белого дома, находящийся саммите НАТО в Брюсселе, грубо отталкивает премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

Инцидент произошел на саммите НАТО в Брюсселе. Трамп оттолкнул Марковича в тот момент, когда генсек альянса Йенс Столтенберг вел гостей - президентов Латвии Раймонда Вейониса, Литвы Далю Грибаускайте, премьер-министров Венгрии Виктора Орбана, Черногории Душко Марковича и других к месту встречи.

Американский лидер резко оттеснил Марковича, чтобы оказаться рядом с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Затем он поправил пиджак и перекинулся парой фраз с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

В социальных сетях комментируют инцидент словами "Пропустите, хозяин приехал!".

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня, передает The Wall Street Journal. Страна станет 29-м членом альянса.

Как сообщалось, в саммите НАТО в Брюсселе принимают участие президент Раймонд Вейонис, глава Минобороны Раймонд Бергманис и посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

Как подчеркнул Вейонис, для Латвии важно единодушие европейских и североамериканских союзников в укреплении обороноспособности, которая должна отвечать вызовам 21-го века. В интересах Латвии также, чтобы на совещании еще раз как очень важный был подтвержден вопрос о расходах на оборону.