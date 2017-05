Политика |

Президент США Дональд Трамп снова отличился неординарным поведением на официальном мероприятии - в ходе осмотра новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. В соцсетях набирает популярность видеозапись, на которой глава Белого дома, находящийся саммите НАТО в Брюсселе, грубо отталкивает премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Видео инцидента выложил в Twitter журналист CNBC Стив Копак.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd