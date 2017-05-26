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Политические партии результаты муниципальных выборов, которые состоятся 3 июня, будут ожидать в бюро, ресторанах и других местах.

Партия "Согласие" устроит мероприятие в вечер выборов в концертном зале "Спикери", на Маскавас, 4 k-1.

Представители Союза "зеленых" и крестьян будут ожидать предварительные итоги выборов на Калнциема,30. Члены партии "Единство" организуют мероприятие в своем бюро на бульваре Зигфрида Анны Мейровица 12-3.

Политики национального объединения "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK результаты будут ждать в ресторане "Teci teci" "Замка света" на Баласта Дамбис.

Мероприятие политических сил Латвийского объединения регионов и "Развитию Латвии", идущих на выборы общим списком, соберуться в индустриальном кафе "Andalūzijas suns", на Элизабетес,83.

Партия KPV LV мероприятие в вечер выборов организует на 7 этаже Galerijā Rīga в кафе-галерее Happy Art Gallery, на Дзирнаву,67.

Выборы в местные самоуправления пройдут в субботу, 3 июня c 7.00 до 22.00. Граждане Латвии выберут депутатов в 110 краях и 9 городах.

3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.