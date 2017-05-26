Премьер Канады похвастался перед Вейонисом и Меркель носками (16)
Премьер Канады Джастин Трюдо привлек к себе внимание на встрече глав стран НАТО в Брюсселе своими цветными носками, на которых изображен на розовом фоне синий флаг Североатлантического альянса. Среди собравшихся в неформальной обстановке были президент Латвии Раймонд Вейонис, посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш, канцлер Германии Ангела Меркель и другие высокопоставленные гости. Меркель даже опубликовала снимок на своей странице в Instagm.
"Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе, — написала она.
Впрочем, Трюдо и сам с удовольствием продемонстрировал свои носки в соцсетях. Например, во время беседы с премьером Великобритании Терезой Мэй он показал уже синенький носок.
К слову, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Канады надел полосатые носки.
Sitting down with @EmmanuelMacron for the first time, talking jobs, security & climate – looking forward to more conversations, my friend. pic.twitter.com/8ih8iEZ4aw— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 мая 2017 г.
Стран,которым показывают не только фак,но и носки .Не только Меркель показали,но и латвийскому президенту!!!
Есть чем гордиться.