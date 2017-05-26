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Премьер Канады Джастин Трюдо привлек к себе внимание на встрече глав стран НАТО в Брюсселе своими цветными носками, на которых изображен на розовом фоне синий флаг Североатлантического альянса. Среди собравшихся в неформальной обстановке были президент Латвии Раймонд Вейонис, посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш, канцлер Германии Ангела Меркель и другие высокопоставленные гости. Меркель даже опубликовала снимок на своей странице в Instagm.

Flotte Socke, Justin Trudeau! Kanadas Premierminister bekennt beim #NATO-Treffen in Brüssel Farbe. #zwischenzeit --- Cool socks, @justinpjtrudeau! The Canadian Prime Minister proudly presents his new purchase at the NATO meeting in Brussels. A post shared by Angela Merkel (@bundeskanzlerin) on May 25, 2017 at 10:54am PDT

"Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе, — написала она.

Впрочем, Трюдо и сам с удовольствием продемонстрировал свои носки в соцсетях. Например, во время беседы с премьером Великобритании Терезой Мэй он показал уже синенький носок.

К слову, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Канады надел полосатые носки.