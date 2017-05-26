Премьер Канады похвастался перед Вейонисом и Меркель носками (16)

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Политика | 26 мая 2017 года, 17:16

Премьер Канады Джастин Трюдо привлек к себе внимание на встрече глав стран НАТО в Брюсселе своими цветными носками, на которых изображен на розовом фоне синий флаг Североатлантического альянса. Среди собравшихся в неформальной обстановке были президент Латвии Раймонд Вейонис, посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш, канцлер Германии Ангела Меркель и другие высокопоставленные гости. Меркель даже опубликовала снимок на своей странице в Instagm.

"Классные носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе, — написала она.

Впрочем, Трюдо и сам с удовольствием продемонстрировал свои носки в соцсетях. Например, во время беседы с премьером Великобритании Терезой Мэй он показал уже синенький носок.

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К слову, на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер Канады надел полосатые носки.

Источник: L!FE.ru
Комментарии 16
алекс1 час назад
Ну вот,наконец то,мы попали в элиту
Стран,которым показывают не только фак,но и носки .Не только Меркель показали,но и латвийскому президенту!!!
Есть чем гордиться.
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Aleksej Sikorov1 час назад
Дебилы
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нет1 час назад
и дал понюхать.
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