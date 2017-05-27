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В Риге сегодня под руководством политика "Согласия" Яниса Урбановича проходит конференция "Балтийский форум", на которой обсуждаются отношения России и Запада.

Тема конференции - "Кризис в отношениях России и Запада нарастает. Чем могло бы помочь экспертное сообщество?". Ее участники говорят о проблемах, перспективах отношений, возможностях и инструментах для сотрудничества между ЕС и Россией.

Как заявил помощник президента России Игорь Левитин, мир сегодня подошел к опасной черте, и нужно решать, будет ли продолжаться обострение отношений или начнется их нормализация

"Мир подошел к опасной черте. Ситуация дошла до обострения отношений России и Запада, и от экспертов зависит, как они будут разрешены. Всех проблем не решить, но нужно шаг за шагом двигаться прочь от опасной черты", - сказал Левитин.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает диалог с Западом и одним из приоритетов Москвы является конструктивный диалог с Вашингтоном.

"От этого диалога зависит разрешение проблем и Сирии и Ближнего Востока, и борьба с международным терроризмом, и решение других проблем. Нужно сделать выбор - еще более углублять напряженность или все же начинать подъем с самой низкой точки в отношениях России и Запада, которой мы достигли", - подчеркнул помощник президента РФ.

Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис считает, что транспортная отрасль должна уметь дистанцироваться от политических процессов и ориентироваться на бизнес.

"Большое значение имеет единое понимание приоритетов, жизненно важным для развития является бизнес-ориентированное мышление", - сказал министр.

Он отметил, что Латвия является естественным мостом, который соединяет восток и запад, север и юг. Транспортная отрасль играет важную роль в развитии государства, обслуживая значительные потоки грузов.

"Уже сегодня мы являемся интересным партнером также для ряда азиатских стран. У Латвии есть твердое желание способствовать развитию конструктивного диалога между Европейским союзом, Россией, Белоруссией, Казахстаном, странами БРИКС и странами Азии", - сказал глава Минсообщения.

По словам Аугулиса, Латвия заинтересована в том, чтобы развивать единую европейско-азиатскую транспортную сеть, и уже есть ряд успешно реализованных проектов, например, контейнерный поезд из Китая.

Депутат Европейского парламента Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ) считает, что грузы из Китая не станут решающим фактором, который спасет латвийский транзит, и они не смогут компенсировать потерянные российские грузы.

Он подчеркнул, что Латвия не находится географически в столь выгодном месте, как, к примеру, Литва, куда грузы из Китая попадают через Белоруссию.

"Там в настоящее время приходит и уходит в Китай около 18 поездов в неделю. Также строится интермодальный терминал с узкой европейской колеей, что облегчит перевалку грузов. Там это работает, но в Латвии ситуация сложнее", - сказал депутат.

Он также призывает осторожнее относиться к геополитическому интересу Китая и его инвесторов к латвийским портам.

"Я не говорю, что ни один терминал не должен оказаться в руках китайских инвесторов, но нужно быть осторожными", - предупредил евродепутат.

Зиле отметил, что большой интерес китайских инвесторов ощущают и некоторые порты Западной Европы, в частности, в Германии и Нидерландах.

В свою очередь, член правления компании Euro Rail Trans Айнарс Шлесерс назвал Латвию ключевой страной транзита.

"У нас лучшее место в регионе для логистики российских грузов, мы – центр распределения будущих грузопотоков китайского государственного проекта Шелкового пути, железнодорожных перевозок из Индии в Европу", – заявил Шлесерс о Латвии.

Он отметил, что компания Euro Rail Trans готова взять на себя Калининградский железнодорожный коридор, по которому транзитом по территории России, Белоруссии и Литвы идут почти 10 миллионов тонн грузов в год.

Генеральный директор американской организации "Atlantic Council" ("Атлантический совет") Дэймон Уилсон убежден, что глобальные угрозы - общие для всех стран, поэтому обострять напряженность в отношениях между Западом и Россией неправильно.

"Отношения между Западом и Россией начали ухудшаться еще в 2007 году. Затем последовал конфликт в Грузии, кризис на Украине. Это способствует обострению, ставки высоки, и все это ведет к конфронтации между Западом и Россией", - сказал Уилсон.

Это обострение дорого обходится странам, отметил руководитель организации.

"Глобальные угрозы являются общими для всех стран, поэтому усугублять напряжение не совсем правильно. Необходимо продолжать развивать стратегическое партнерство, потому что угрозы и вызовы для всего мира одинаковы", - подчеркнул он.

США и России нужно думать о том, как организовать диалог, как влиять на процессы в Сирии, на Украине, на Корейском полуострове и в других регионах, об общих мерах по борьбе с терроризмом.