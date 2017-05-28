Вознаграждение в 500 евро объявлено за "слив" информации о подкупе голосов (+ОПРОС) (4)

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Политика | 28 мая 2017 года, 12:05

Вознаграждение в 500 евро объявлено тому, кто предоставит видео или аудио свидетельства попытки подкупа голосов в Ругайской волости, такое объявление в местной газете "Vaduguns" разместил один из кандидатов в депутаты местного самоуправления. В телефонном разговоре с телекомпанией LNT мужчина не скрывает, что у него есть основания пологать, что на прошлых выборах голоса избирателей покупались. Причем, по словам кандидата в депутаты, голоса покупались не только за пару евро, бутылку алкоголя, но даже за пакет с едой.

Самый большой скандал, связанный с покупкой голосов в Латвии, был зафиксирован в 2005 году на выборах в самоуправления. Тогда из-за покупки голосов избирателей в Резекне пришлось организовать перевыборы. Но и тогда сами жители Резекне признавалась, что голоса вновь покупались.

Скандал показал, что больше всего влиянию подвержены люди пожилого возраста, одинокие люди, которые живут в неблагополучных условиях или слабо ориентирующиеся в политических процессах. Их на избирательные участки доставляли персонально, угощая алкоголем и покупая голоса за символическую плату.

Источник: Latvijas avīze
Комментарии 4
Вадим1 час назад
На счет подкупа не знаю,а руководители одной из фирм указывали работникам за кого голосовать.
Работник написал, боясь быть уволненным. Была статья.
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Varya Kosporenko1 час назад
Маловато
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Eliza 54 минуты назад
Ой, простите..., в Латвии то это 49 год, но все по доносительству...
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