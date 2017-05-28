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Вознаграждение в 500 евро объявлено тому, кто предоставит видео или аудио свидетельства попытки подкупа голосов в Ругайской волости, такое объявление в местной газете "Vaduguns" разместил один из кандидатов в депутаты местного самоуправления. В телефонном разговоре с телекомпанией LNT мужчина не скрывает, что у него есть основания пологать, что на прошлых выборах голоса избирателей покупались. Причем, по словам кандидата в депутаты, голоса покупались не только за пару евро, бутылку алкоголя, но даже за пакет с едой.

Самый большой скандал, связанный с покупкой голосов в Латвии, был зафиксирован в 2005 году на выборах в самоуправления. Тогда из-за покупки голосов избирателей в Резекне пришлось организовать перевыборы. Но и тогда сами жители Резекне признавалась, что голоса вновь покупались.

Скандал показал, что больше всего влиянию подвержены люди пожилого возраста, одинокие люди, которые живут в неблагополучных условиях или слабо ориентирующиеся в политических процессах. Их на избирательные участки доставляли персонально, угощая алкоголем и покупая голоса за символическую плату.