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Больше всего кандидатов на одно депутатское место на предстоящих 3 июня муниципальных выборах претендует в Кекавском крае и Даугавпилсе, меньше всего - в Рундальском крае, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

В Кекавском крае на одно депутатское место претендуют 14 человек - в целом баллотируются 234 кандидата по 14 спискам. Острой будет конкуренция также в Даугавпилсе, где в целом заявлено 13 списков и 190 кандидатов, а конкуренция на одно место составляет 13 человек.

Большая конкуренция ожидается еще в трех крупных городах - Резекне, Екабпилсе и Юрмале, где за каждое место в думе будут бороться 12 кандидатов.

В свою очередь Рундальский край будет единственным в Латвии, где избирателям предстоит голосовать только за один список кандидатов, а конкуренция составит один кандидат на одно место в думе.

В ряде краев число депутатских мест всего в два раза меньше, чем заявленных кандидатов. По два кандидата на один депутатский мандат претендуют в Ауце, Тервете, Яунпилсе, Энгуре, Сее, Кримулде, Сигулде, Мазсалаце, Наукшены, Коцены, Стренчи, Ливаны и Зилупе.