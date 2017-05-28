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Если Польшу и Венгрию накажут за то, что эти страны не исполняют свои обязанности по приему беженцев, то Еврокомиссия допустит большую ошибку, считает депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле (VL-TB/LNNK).

Как признает депутат, такая политика может привести к чрезвычайно плохим отношениям между странами-участницами ЕС и ее гражданами, и виноват в этом будет президент Еврокомиссии Жан Клод Юнкер.

Зиле считает, что необходимо признать ошибочность системы квот по приему беженцев, которая лишь формально считается добровольной и в основном создана, чтобы "тушить пожар". По мнению Зиле, надо разработать механизм помощи "настоящим" беженцам - где их разместить, как им помочь с поиском работы и так далее.

Зиле уверен, что Юнкер и еще кто-нибудь готов эту ошибку забыть.

Политик все надежды возлагает на канцлера Германии Ангелу Меркель. Зиле надеется, что после выборов в Германии, Меркель в случае, если останется у власти, поймет, что разрешение данного вопроса является необходимым. Также депутат указывает, что и в случае Латвии очевидно, что нынешняя система не работает.

"Думаю, что Латвию не будут наказывать санкциями, так как есть страны, которые так и не приняли ни одного беженца. Люди, которые на самом деле бегут от войны, не хотят оставаться в Балтии, это не их цель. Многие из них заплатили за то, чтобы попасть в Германию и они отправляются туда, несмотря ни на что. То, что принудительное перераспределение не работает, это очевидно на примере Латвии", - указал евродепутат.