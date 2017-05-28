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За список партий "Согласие" и "Честь служить Риге", лидером которого является мэр Риги Нил Ушаков, готовы проголосовать 42,8 % респондентов, сообщает телеканал LNT со ссылкой на новейший опрос социологической компании Latvijas fakti.

Согласно опросу в Рижскую Думу попадают еще три политические силы - за список Латвийского объединения регионов и "Развитию Латвии", в котором под первым номером стартует Мартиньш Бондарс, готовы голосовать 8,1% респондентов, за Союз "зеленых" и крестьян во главе с Армандом Краузе 5,9%, а 5,8% избирателей в Риге готовы поддержать нацблок "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK, который возглавляет Байба Брока.

Опрос "Latvijas faktu" свидетельствует, что в Рижкую думу не попадут "Единство", с 3,1% голосами респондентов. Также низкие рейтинги у партии Артусса Кайминьша - 1,4% и у Новой консервативной партии во главе с Ютой Стрике.

Расклад сил еще может изменится, так как большое число тех, кто еще не определился, и это может повлиять на исход голосования в Риге.

Решение не приняла почти четвертая часть избирателей Риги - 24,3%.

Опрос показал, что количество сторонников Нила Ушакова снизилось с 48,8% в марте до 42,8% в этом месяце, к тому же политическому списку Бондарса удалось существенно увеличить число своих сторонников, если в марте за эту единый список Латвийского объединения регионов и "Развитию Латвии" готовы были голосовать 2,9% респондентов, в апреле - уже 10%, то в этом месяце - 8,1%.

Существенно снизился круг поддержки у СЗК - с 7,5% в марте до 5,9% в мае, а нацблок VL-TB/LNNK идет ровно и не пережил существенных изменений.

Напомним, выборы в местные самоуправления в Латвии пройдут 3 июня, в субботу, c 7.00 до 22.00. Народ выбирает депутатов в 110 краях и 9 городах.

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