Вейонис: при разработке политики важно прислушиваться к мнению детей (3)

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Политика | 29 мая 2017 года, 14:33

При разработке политики на государственном уровне важно прислушиваться и к мнениям детей, считает президент Раймонд Вейонис.

Сегодня, 29 мая, открывая дискуссию "Сегодняшние дети - следующее столетие Латвии", он заявил, что общими силами нужно помогать детям становиться творческими людьми, которые будут создавать Латвию в следующее столетие.

Разрабатывая политику на государственном уровне. важно узнать, что сами дети говорят о том, как они себя чувствуют и в чем нуждаются, сказал президент.

"Дети - тоже люди, такие же, как взрослые. Не всегда они правы, но к ним стоит прислушаться, потому что не всегда правы и взрослые", - сказал глава государства.

Он напомнил, что люди являются основным ресурсом страны, и, если мы хотим перемен, нужно найти ответ на вопрос, что и как делать в Латвии, чтобы сильных и умных людей стало больше.

Один из ответов - вкладывать в детей, то есть разрабатывать государственную политику поддержки семей и детей, создать возможности для получения хорошего образования и качественных медицинских услуг независимо от состоятельности и места жительства ребенка.

"Вкладывать означает и обеспечить каждому ребенку возможность жить в любящей семье, в согласии, в безопасной среде. Поэтому нужно продолжить работу, чтобы примерно 1000 детей, живущих в детских домах, обрели семьи", - сказал Вейонис.

Комментарии 3
Alex1 час назад
..и не вспоминать об 11 евро в месяц этим детям ,не обращать внимание на соседей ,и тем более "тирана" Путина с их материнским капиталом на ребёнка...достаточно слушать "мнение" детей...
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Ага9 минут назад
Бла-бла-бла президент. Но лучше таки детей слушать, чем нациков, вреда меньше и дешевле. Сделать бесплатное мороженное детям всё лучше, чем нас рать соседу под дверь, прогадить транзит и торговлю и тратиться на ретро вооружение для карманной армии.
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Михаил Месиер22 минуты назад
И было слово и слово это было у Трампа и слово это было -ДЕТИ!---И услыхАл "Ветерок" это слово и проникся им и вспомнил он о дИтях своих и всплакнул ибо чада его бедные, а хотят быть богатыми----и решил "Ветерок" поменять веру и поклонится другим Богам и Усё отдать ДЕТЯМ и пошла новая вера ----во имя святой Мелании и дщери Трампа Ивонки и поклоняйся ИМ
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