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При разработке политики на государственном уровне важно прислушиваться и к мнениям детей, считает президент Раймонд Вейонис.

Сегодня, 29 мая, открывая дискуссию "Сегодняшние дети - следующее столетие Латвии", он заявил, что общими силами нужно помогать детям становиться творческими людьми, которые будут создавать Латвию в следующее столетие.

Разрабатывая политику на государственном уровне. важно узнать, что сами дети говорят о том, как они себя чувствуют и в чем нуждаются, сказал президент.

"Дети - тоже люди, такие же, как взрослые. Не всегда они правы, но к ним стоит прислушаться, потому что не всегда правы и взрослые", - сказал глава государства.

Он напомнил, что люди являются основным ресурсом страны, и, если мы хотим перемен, нужно найти ответ на вопрос, что и как делать в Латвии, чтобы сильных и умных людей стало больше.

Один из ответов - вкладывать в детей, то есть разрабатывать государственную политику поддержки семей и детей, создать возможности для получения хорошего образования и качественных медицинских услуг независимо от состоятельности и места жительства ребенка.

"Вкладывать означает и обеспечить каждому ребенку возможность жить в любящей семье, в согласии, в безопасной среде. Поэтому нужно продолжить работу, чтобы примерно 1000 детей, живущих в детских домах, обрели семьи", - сказал Вейонис.