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Актер театр Дайлес Интарс Решетин написал на своей странице в социальной сети Twitter, что не хочет иметь дело с теми певцами и актерами, которые принимали участие в поддерживающих партию "Согласие" мероприятиях.

Как пишет портал Jauns.lv, в своем Twitter актер просит стереть свой номер телефона всех коллег которые выступали на мероприятиях в поддержку объединенного списка "Согласие"/Честь служить Риге.

Visi latviešu mūziķi un mākslinieki, kuri piedalās saskaņas centra organizētajos priekšvēl.pasāk., izdzēsiet manu telefona numuru!#NilamNē — Intars Rešetins (@Resetins) 28 мая 2017 г.

За час этот пост ретвитнуло более 100 человек. Кто-то отмечал, что если воспринимать написанное актером серьезно, то он больше не должен говорить с Ольгой Раецкой и Самантой Тиной, которые участвовали в бесплатном концерте на Кенгарагском променаде в Риге, организованном "Согласием". Кроме того, в этот "черный список" попадает и группа Prāta vētra.

Тем временем певец Лаурис Рейникс ответил Решетину, что не знает ни одного, кто бы это делал.

"А у ребят из БИ-2, скорее всего, твоего номера нет", - написал Рейникс Решетнику.

@Resetins Es laikam nezinu nevienu, kurš to darītu. Bi2 džekiem tavs numurs visticamāk nav un pat ja ir, šo uzsaucienu viņi nesaprata — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) 28 мая 2017 г.

Сам певец отметил, что еще никогда не был так уверен в том, за кого точно голосовать не будет, а вот в пользу какого кандидата сделать свой выбор, пока не знает.

Nevienu citu gadu neesmu bijis tik drošs, par ko nebalsot , bet joprojām nezinu, par ko balsot... #NākVēlēšanas #KuršBūsMērs #Rīga — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) 28 мая 2017 г.

Выборы в местные самоуправления пройдут в субботу, 3 июня c 7.00 до 22.00. Граждане Латвии выберут депутатов в 110 краях и 9 городах.

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