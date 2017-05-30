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Уже завтра, в среду, 31 мая начнется предварительное голосование на выборах в латвийские самоуправления, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Избирательные участки в этот день будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

Как уже писал Mixnews, в дежурном режиме избирательные участки работу начали уже с 29 мая.

Участки работают по несколько часов в день, и здесь можно подать заявку на голосование по месту жительства, если избиратель не может прийти на участок по состоянию здоровья. Также в течение оставшихся до выборов дней на участках можно ознакомиться со списками депутатов, сведениями о них, предвыборными программами и порядком голосования.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.