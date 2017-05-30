Политика |

Лидер Новой консервативной партии, бывший министр юстиции Янис Борданс подал заявление в Полицию безопасности, в котором выражает опасения в связи с тем, что в Латвии возможны манипуляции с партийными рейтингами в предвыборный период.

Как указывает Борданс, некоторое время назад появилась информация о зафиксированном правоохранительными органами Латвии случае, когда руководитель центра исследований общественного мнения Latvijas fakti Айгарс Фрейманис в 2009 или 2010 году якобы получил от предпринимателя Айнара Шлесерса 5000 латов наличными в связи с проведением предвыборных опросов.

Борданс допускает, что манипуляции с рейтингами возможны в Латвии именно перед выборами, что ограничивает избирательные права граждан. Политик просит проверить, действительно ли имеются доказательства по упомянутому факту передачи денег.

Борданс не ответил на вопрос, не получил ли он такие сведения от своих товарищей по партии, бывших сотрудников KNAB Юриса Юрашса и Юты Стрике.

Фрейманис отрицает, что Шлесерс передавал ему деньги за составление рейтингов. Он консультируется с юристами, как отреагировать на высказывания Борданса.

Прокурор Марис Лея, расследовавший в свое время так называемое дело олигархов, сказал, что имя Фрейманиса ничего ему не говорит, и рекомендовал обратиться в KNAB.

Согласно последнему рейтингу Latvijas fakti, за партию Борданса в Риге готовы проголосовать 1,4% избирателей.