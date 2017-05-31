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ЧТО БУДЕТ

В эту субботу, 3 июня, в Латвии пройдут выборы в городские и краевые думы. В целом гражданам Латвии и других стран Евросоюза предстоит избрать депутатов девяти городских и 110 краевых дум.

КТО МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ

В муниципальных выборах могут участвовать граждане Латвии и других стран-членов ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.

КОГДА МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ

Предварительное голосование начинается 31 мая. Избирательные участки в этот день будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены.

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ

Граждане, имеющие право голоса, могут проголосовать в том самоуправлении, к которому относилось их задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов, а также в том самоуправлении, где им принадлежит недвижимость, зарегистрированная в установленном законом порядке.

Проголосовать можно только на участке, в список которого избиратель включен. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или ID-карту.

ПОЧЕМУ ГОЛОС МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАСЧИТАН

Голос избирателя не будет засчитан в следующих случаях:

Бюллетень находится в урне без избирательного конверта. В избирательном конверте несколько бюллетеней с одинаковыми отметками. В избирательном конверте несколько бюллетеней с разными отметками. В избирательном конверте испорченный бюллетень. Избирательный конверт пуст. В избирательном конверте бюллетень, не относящийся к муниципальным выборам-2017.

КТО БАЛЛОТИРУЕТСЯ

В целом на выборы подано 599 депутатских списков.

Количество избираемых в думу депутатов зависит от числа жителей в конкретном самоуправлении. В Рижскую думу, например, будут избраны 60 депутатов.

В целом голосующим предстоит избрать 1614 депутатов городских и краевых самоуправлений, таким образом, на одно депутатское место в среднем претендуют пять кандидатов.

Процентный барьер, получив который список участвует в распределении мест, в Латвии составляет 5%.

На выборах баллотируются более 120 безработных и 55 домохозяек, а также 26 школьников.

Среди кандидатов также заявлены пенсионеры - 80 женщин и 197 мужчин преклонного возраста.

Большая часть кандидатов в депутаты - мужчины, их доля составляет 61%.

Самому молодому кандидату 20 лет, а самому пожилому - 77.

ЗА ДВА ДНЯ - НИКАКОЙ АГИТАЦИИ

Предвыборная реклама и агитация на телевидении остановилась 4 мая - за 30 дней до выборов. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она разрешена до 1 июня. 2 и 3 июня, в день выборов и за день до них, агитация запрещена.

ЯВКА ВСЕ НИЖЕ

С каждыми муниципальными выборами в Латвии явка становится все ниже: на прошлых выборах в самоуправления, в 2013 году, участвовало 685 890 или 45,99% избирателей. Наибольшая активность избирателей – 55,55% – тогда наблюдалась в Риге.

В 2009 году, когда выборы в самоуправления проводились вместе с выборами в Европарламент, активность избирателей была выше - 53%.

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ

Результаты выборов будут доступны на сайте pv2017.cvk.lv в разделе "Результаты".

Данные о явке избирателей будут публиковаться на 8 часов, 12 часов, 16 часов и 20 часов, а на сайте они появятся примерно с часовым интервалом, то есть в 9 часов, в 13 часов, в 17 часов и в 21 час.

Общее число проголосовавших до 22 часов будет известно в полночь.

МАРАФОН НА BALTKOM

3 июня, с 7 утра и до глубокой ночи на радио Baltkom пройдет информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на радио Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.