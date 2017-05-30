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Латвийский актер Ивар Калниньш уверен, что не нарушил закон, отправившись в Симферополь через территорию России и приняв там участие в спектакле "Мастер и Маргарита". Об этом пишет nra.lv.

Ранее актер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", фиксирующего имена артистов, выступавших в Крыму после присоединения полуострова к России.

"У меня паспорт Евросоюза и российская виза, мне все равно, я ничего не нарушил", - заявил Калниньш, отметив, что данный сайт, по его мнению, не является дружественным для самой Украины.

Он рассказал, что спектакль украинского режиссера Дмитрия Рашковского был также показан в Москве, Риге и в США.

В Министерстве иностранных дел Латвии, между тем, отметили, что, согласно действующим нормативным актам, "въезд на противозаконно оккупированную Россией территорию Украины возможен лишь через украинские пограничные пункты, и при получении от правительства Украины особого разрешения". В противном случае лицо, нарушившее данное положение, может понести ответственность, в том числе включающее запрет на въезд на Украину, отметили в МИД.

На сайте "Миротворец" размещена информация о посещении Калниньшем Симферополя в 2015 году и его участии в спектакле "Мастер и Маргарита".

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом - как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.