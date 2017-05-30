Калниньш о посещении Крыма: у меня была российская виза, я ничего не нарушил (3)

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Политика | 30 мая 2017 года, 18:54

Латвийский актер Ивар Калниньш уверен, что не нарушил закон, отправившись в Симферополь через территорию России и приняв там участие в спектакле "Мастер и Маргарита". Об этом пишет nra.lv.

Ранее актер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", фиксирующего имена артистов, выступавших в Крыму после присоединения полуострова к России.

"У меня паспорт Евросоюза и российская виза, мне все равно, я ничего не нарушил", - заявил Калниньш, отметив, что данный сайт, по его мнению, не является дружественным для самой Украины.

Он рассказал, что спектакль украинского режиссера Дмитрия Рашковского был также показан в Москве, Риге и в США.

В Министерстве иностранных дел Латвии, между тем, отметили, что, согласно действующим нормативным актам, "въезд на противозаконно оккупированную Россией территорию Украины возможен лишь через украинские пограничные пункты, и при получении от правительства Украины особого разрешения". В противном случае лицо, нарушившее данное положение, может понести ответственность, в том числе включающее запрет на въезд на Украину, отметили в МИД.

На сайте "Миротворец" размещена информация о посещении Калниньшем Симферополя в 2015 году и его участии в спектакле "Мастер и Маргарита".

Власти Украины расценивают Крым как свою территорию, а его посещение без согласования с Киевом - как нарушение государственной границы. Москва утверждает, что воссоединение полуострова с Россией прошло в 2014 году в соответствии с нормами международного права.

Комментарии 3
Олег47 минут назад
Ивар,ты молодец!Не иди на поводу у убогих,ничего из себя не представляющих голословов.Ты большой артист выбравший для себя арену,где можно жить гораздо лучше без:Paligaaa,krievu banda nac". Удачи тебе в новых проектах и большого здоровья!
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Михаил Месиер38 минут назад
МИД Латвии является адвокатом дьявола----может хватит уже ущемлять собственных граждан в угоду каких-то сугубо личных интересов ринкевичей===когда уже уберут этих голубков с пониженной социальной ответственностью
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Наталья Иволга15 минут назад
Может хватит уже поощрять хунту и фашистов на Украине? Почитайте этот сайт сами. Сайт нацисткий с призывами к уничтожению людей.
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