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Конкурсная комиссия выдвинула сегодня на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) кандидатуру руководителя Службы военной разведки и безопасности Екаба Страуме.

Как заявил руководитель конкурсной комиссии, глава Госканцелярии Янис Цитсковскис, решение комиссии было единогласно. Страуме имеет соответствующее образование, владеет иностранными языками, в Службе военной разведки работает более 15 лет, побывал в международных миссиях.

Свою задачу Страуме видит в том, чтобы привести в порядок и мобилизовать KNAB.

В настоящее время Страуме занимает в Службе военной разведки и безопасности должность руководителя департамента. До этого он служил в Госполиции, которая занималась борьбой с коррупцией до учреждения KNAB. Кандидат окончил Латвийскую полицейскую академию. Теперь кандидатуру Страуме должно рассмотреть правительство, а окончательное решение примет Сейм.

Сегодня конкурсная комиссия заслушала двух кандидатов на должность начальника KNAB, выдвинутых во второй тур.