Президент пообещал актуализировать вопрос о гражданстве (8)

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Политика | 31 мая 2017 года, 12:53

Президент Раймонд Вейонис осенью своей законодательной инициативой намерен актуализировать вопрос о гражданстве.

Сегодня, 31 мая, в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" он сказал, что, несмотря на противников данной инициативы в политических кругах, он не намерен отступать от вопроса о получении гражданства.

Президент уверен, что каждый житель Латвии должен чувствовать свою принадлежность к ней независимо от национальности и вероисповедания.

Вейонис уже ранее выступил с инициативой о том, что дети неграждан Латвии должны становиться гражданами с момента рождения.

Комментарии 8
Eliza 2 часа назад
"Президент уверен..., что дети неграждан Латвии должны ...". - НИЧЕГО они Вам не должны и этому царству - государству тоже, а вот это царство и Вы в том числе ДОЛЖНЫ негражданам и ой как много. До гробовой доски не расчитаетесь.
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wolf2 часа назад
Zachem aktualizirovatj grazhdanstvo srani kotoraja uzhe 26 let ne aktualjna
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Ra1 час назад
Да что то оочень мало верится , да и кто он такой вообще??
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