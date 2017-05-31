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Президент Раймонд Вейонис осенью своей законодательной инициативой намерен актуализировать вопрос о гражданстве.

Сегодня, 31 мая, в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" он сказал, что, несмотря на противников данной инициативы в политических кругах, он не намерен отступать от вопроса о получении гражданства.

Президент уверен, что каждый житель Латвии должен чувствовать свою принадлежность к ней независимо от национальности и вероисповедания.

Вейонис уже ранее выступил с инициативой о том, что дети неграждан Латвии должны становиться гражданами с момента рождения.