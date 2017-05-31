Президент пообещал актуализировать вопрос о гражданстве (8)
Политика | 31 мая 2017 года, 12:53
Президент Раймонд Вейонис осенью своей законодательной инициативой намерен актуализировать вопрос о гражданстве.
Сегодня, 31 мая, в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" он сказал, что, несмотря на противников данной инициативы в политических кругах, он не намерен отступать от вопроса о получении гражданства.
Президент уверен, что каждый житель Латвии должен чувствовать свою принадлежность к ней независимо от национальности и вероисповедания.
Вейонис уже ранее выступил с инициативой о том, что дети неграждан Латвии должны становиться гражданами с момента рождения.
"Президент уверен..., что дети неграждан Латвии должны ...". - НИЧЕГО они Вам не должны и этому царству - государству тоже, а вот это царство и Вы в том числе ДОЛЖНЫ негражданам и ой как много. До гробовой доски не расчитаетесь.
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Zachem aktualizirovatj grazhdanstvo srani kotoraja uzhe 26 let ne aktualjna
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Да что то оочень мало верится , да и кто он такой вообще??
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