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Российские федеральные телеканалы используют актеров в своих сюжетах для того, чтобы создать отрицательный образ солдат НАТО в странах Балтии. Об этом пишет Latvijas Avīze.

В начале года российский телеканал "Россия 24" показал несколько сюжетов о размещении солдат и военной техники НАТО в странах Балтии. Посыл - размещение солдат НАТО обходится Латвии дорого, иностранные военные ведут себя по-хулигански, а местные должностные лица пытаются это замолчать, пишет издание. Сюжет дополнен мнением некоей "проходящей мимо" жительницы Адажи Натальи Русиновой. Она на камеру эмоционально рассказывает о британском солдате, который в "Макдональдсе" напал на латвийского парня, отмечает LA.

Упомянутый инцидент действительно произошел, и полиция в связи с этим проводит проверку. Российские СМИ подробно осветили эту историю, но в связи с тем, что она никак не развивается, они решили использовать ее снова, пишет издание. Любопытно, что в качестве комментатора телеканал выбрал именно Русинову, которая не имеет никакого отношения ни к пострадавшему, ни к инциденту в целом.

Женщина представлена как жительница Адажи, однако по имеющейся в распоряжении LA информации, она таковой не является. Как пишет издание, Русинова работала пресс-секретарем Первого Балтийского канала, и судя по ее профилям в соцсетях, она знакома в том числе с автором сюжета Дарьей Григоровой. Несколько лет назад Русинова уже привлекла внимание местных СМИ, создав интернет-магазин SuperPutin.lv, который торговал майками с изображением президента России, продолжает LA.

Бизнес оказался неудачным, и сегодня магазин больше не работает, отмечает издание. Не повезло Русиновой и с другим предприятием - Key Factor CS. Оно было зарегистрировано как рекламное агентство, однако в основном занималось торговлей недвижимостью для российских граждан, которые хотят получить в Латвии вид на жительство. В прошлом году оборот предприятия составил 2547 евро, а убытки превысили 25 тысяч евро, заключает LA.