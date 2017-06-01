Политика |

Председатель Сейма Инара Мурниеце призывает всех обладающих правом голоса активно участвовать в выборах самоуправлений, а Рига должна стать столицей всех латышей мира.

"Самоуправление - это место, где инициатива людей, желание сотрудничать, традиции и патриотизм могут проявляться самым непосредственным образом. Самоуправление - это наша собственная власть", - сказала она.

Спикер считает, что общество изменилось - выросло новое поколение, которое охотно решает вопросы, связанные с повседневной жизнью.

Одновременно Мурниеце подчеркнула, что самоуправления все вместе образуют нашу Латвию. Латвия должна быть сильной и единой. Поэтому - чтобы ни одно самоуправление в праздник не слало Латвии поздравления, так как муниципалитеты сами являются Латвией. А Рига должна стать столицей всех латышей мира, указала политик.

Напомним, в среду, 31 мая, когда в Латвии официально стартовали выборы в местные самоуправления, проголосовало более 36 000 человек. Голоса можно отдать на участках голосования по всей Латвии.

В четверг, 1 июня, можно будет проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прибыть на участок - начиная с пятого дня до выборов, могут подать заявку на голосование по месту их нахождения. К этому варианту можно прибегнуть, если соответствующий избиратель в день выборов находится на территории своего участка.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов.

Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

Напомним, 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на Radio Baltkom – информационный марафон, репортажи с избирательных участков по всей Латвии, мнения экспертов, прогнозы специалистов, опросы и голосования. Вместе с нами в прямом эфире следите за ходом выборов.

А после 22 часов, как только закроются двери избирательных участков, на Radio Baltkom - итоговая послевыборная программа "Город принял". Вместе с нами узнайте, кто принял ваш город в свои руки и кого жители города приняли как своего.