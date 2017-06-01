Правительство рассматривает повышение налогов ради здравоохранения (11)
Сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа предложит коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - на один процентный пункт повысить налог на добавленную стоимость (НДС) или ввести обязательное медицинское страхование.
Как премьер заявил сегодня после заседания рабочей группы, в целом рассматривалось четыре предложения, но коалиции будут предложены два. По словам Кучинскиса, повышение НДС на процентный пункт обеспечит бюджету здравоохранения дополнительно около 80 миллионов евро.
В свою очередь предложение Банка Латвии о введении обязательного страхования, установив ежемесячную плату в размере 20 евро, даст здравоохранению дополнительно около 250 млн евро.
Министр здравоохранения Анда Чакша ранее заявила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство выступает за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии.
Вот пусть сократят свой министерский штат,да и свои зарплаты уменьшат вдвое. Как вступительный взнос-могут отказаться от парочки зарплат. Пусть это станет первым(единственным)добрым и позитивным делом.