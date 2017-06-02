Политика |

Хватит лицемерить и нянчиться, настало время говорить неприятную правду, так считает член Нацобъединения, входящего в правящую коалицию, депутат Сейма Эдвин Шноре. В интервью Latvijas Avīze политик впервые высказался по поводу своей скандальной статьи на страницах газеты Nacionālās ziņas, где он, ссылаясь на слова министра общественных дел Латвии 30-х годов 20 века Альфреда Берзиньша и сравнивает русских со вшами в шубе.

"Я как историк в своих работах часто ссылаюсь на исторические личности и цитирую их. Конкретную цитату министра общественных дел довоенной Латвии Альфреда Берзиньша "Если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь" использовали для своих научных трудов другие историки, причем не раз. В том числе Инесис Фелдманис в своей статье в Latvijas Avize. Мне кажется это очень меткая и соответствующая цитата", - сказал Шноре.

Также политик считает, что это лишь образное выражение, которое означает "навязчивое и вредоносное действие, от которого трудно избавиться". Кроме того, по словам Шноре, такое пояснение можно найти в словарях.

"В мемуарах Альфреда Берзиньша эта фраза упоминалась в контексте дискуссий 1939 года относительно размещения советских военных без на территории Латвии и дальнейшей вероятной оккупации, которая и последовала. Вот и я эту фразу использовал, думая об оккупации СССР и ее последствиях - русификации и колонизации, которые до сих пор не разрешены", - сетует политик.

Кроме того, Шноре не согласен с мнением пожаловавшихся на него депутатов "Единства" Андрея Юдина, Лолиты Чигане и Алексея Лоскутова, которые указали на то, что эта фраза задевающая, является шовинистической и вообще не достойна европейского политика.

"Я абсолютно не могу согласиться с этими упреками. Мне кажется, что неуважительна та риторика, которая исходит из их письма" , - сказал Шноре.

На вопрос, не задевает ли скандальная фраза про "русские вши" ту часть русскоговорящего общества, которая годами проживает в Латвии, лояльна государству, ценит латышский язык и культуру, Шноре ответил, такие утверждения безосновательны.

"Те жители, которые на самом деле лояльны Латвии, уважают нашу культуру и историю, очень хорошо понимают о чем идет речь, в каком контексте. Там ничего дополнительно пояснять не нужно. У нас здесь была оккупация и ее исполнители, но об этой неприятной правде наши политики не любят говорить. Во время своего президентства Валдис Затлерс кокетничал, что наши русские самые лучшие. Тогда почему у нас 250 000 неграждан, которые за 25 лет так и не смогли выучить латышский язык и натурализоваться", - вопрошает член нацблока.

По его словам в Латвии огромная часть общества, которая не хочет признавать Латвию свободным государством.

"Есть очень большая часть населения, для которой с самого начала независимость Латвии была неприемлема. 3 марта 1991 года 410 000 жителей высказались против независимой и демократичной Латвии. Как долго будем продолжать их оберегать. Прекратим лицемерить и обижаться, особенно это касается Линдермана и его сотоварищей. Когда целую группу людей называют "фашистами", то будет ноль сопереживания. Когда прозвучало "русские вши в шубе", то тут же вспыхнул огонь. Это большое лицемерие. Хватит нянчиться и скрывать неприятную правду", - указал Шноре.

Кроме того, политик коалиционной партии считает, что весь этот скандал стал лакомым кусочком для российских пропагандистских СМИ, чтобы показать, что в Латвии властвует шовинизм, русские унижаются и тому подобное.

"Мы постоянно слышим, что не надо что-то говорить или делать, что Россия это будет использовать против нас. Надо высказываться мягче. Для меня всегда самое подходящее время для высказывание правды. В любом случае надо считаться, что кто-то это возьмет перевернет и выкрутит в выгодном для себя свете", - указал Шноре.

Как уже сообщал портал Mixnews, политический активист Владимир Линдерман подал в Генпрокуратуру Латвии заявление с просьбой начать уголовный процесс за разжигание национальной, этнической и расовой розни в отношении депутата Сейма Эдвина Шноре

Также к генеральному прокурору Эрику Калнмейерcу с просьбой дать правовую оценку высказываниям Шноре обратились четыре общественные организации.

Заявители просят провести все необходимые процессуальные действия, чтобы определить, содержат ли высказывания Шноре признаки преступного деяния, влекущего уголовную ответственность.

Заявление в прокуратуру подписали руководители Русского общества в Латвии, Русской общины Латвии, Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) и Общества "Пером".

В свою очередь депутат Сейма от партии "Единство" Андрей Юдин направил письмо должностным лицам Национального объединения с просьбой высказать свое отношение к публикации депутата Сейма Эдвина Шноре в издании нацблока.

По мнению Юдина, разжигание розни, в том числе деятельность, которая направлена на раскол общества, ослабляет Латвию и представляют собой угрозу национальной безопасности. Политик в социальной сети Facebook выразил недоумение по поводу публикации депутата Сейма от нацблока Эдвина Шноре, позволившего себе нелестные высказывания в адрес русских.