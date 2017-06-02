Латвия замешана в схемах, по которым Янукович вывел из Украины 1,5 млрд долларов (3)

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Политика | 2 июня 2017 года, 14:24

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах, которыми пользовался экс-президент Виктор Янукович для вывода государственных средств в размере полутора миллиардов долларов из страны. Одним из государств, задействованных в схеме, он назвал Латвию, об этом сообщает портал 24tv.ua.

Об этом прокурор рассказал в эфире украинского 24 Канала.

"Следствие установило и это зафиксировано судом. Во времена Януковича было создано около 500 фирм, которые выводили средства из Украины. Они их выводили в район Сингапура, Гонконга, где запутывали следы. Дальше эти потоки шли на Кипр и Латвию. А оттуда малоизвестные оффшорные компании покупали облигации государственного внутреннего займа под 9% годовых в валюте", — рассказал он.

Далее же эти средства просто множились под процент.

"Количество таких облигаций — 1,5 миллиарда долларов. Облигации, которые хранились в "Ощадбанке" и других банках, насчитывали процент. И постепенно стоимость облигаций плюс проценты накапливалась в денежном измерении. Купив эти облигации на 1 миллиард, через год-два-три вы получаете 1 миллиард плюс проценты в денежном виде. На счетах в государственном сбербанке, на момент ареста Януковича в 2015 году, находились на счетах живые деньги — это 1 миллиард 100 миллионов в денежном эквиваленте",— добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Лондона отложил решение по долгу Януковича.

Комментарии 3
Ну всё1 час назад
Сейчас подзатянем пояса и вернём бандеровцам, весь мульярд с процентами естественно, мы ведь их лучшие друзья.
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кот1 час назад
И будет замешена при выводе Порошенко активов Украины когда его попрут отттуда.Латвия-главная европейская прачка грязных денег.
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ди..1 час назад
Ну сейчас Украина предьявит иск к Латвийским банкам, а народ латвии только покряхтит, и еще туже затянет пояса.
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