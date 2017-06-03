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Среди крупнейших городов Латвии после полудня самыми активными избиратели были в Риге, а самая низкая избирательная активность наблюдается в Елгаве, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Риге до 16.00 проголосовало 30,71% избирателей, в Лиепае - 30,08%, в Вентспилсе - 29,02%, в Даугавпилсе - 28,63%, в Резекне - 28,45%, в Валмиере - 28,12%, в Юрмале - 28%, в Екабпилсе - 27,97%, а в Елгаве - 24,57%.

Как сообщалось, к 16.00 на выборах в самоуправления всего проголосовало почти 40% избирателей.

В том числе сегодня к 16.00 проголосовало 400,6 тысяч или 27,75% избирателей, а с учетом досрочно проголосовавших - 568 000 или 39,34% имеющих право голоса жителей.

Сегодня в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.