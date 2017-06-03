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Сегодня до 16:00 в Латгале проголосовало 77 317 избирателей или 36,08% от общего числа людей, имеющих право голоса, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Наиболее активными избиратели были в Варкавском крае, где проголосовало 774 человека или 44,97% от общего числа избирателей.

Затем следуют Ругайский и Вилянский края - 42,29% (804) и 41,53% (2 076) соответственно.

Самая низкая избирательная активность зарегистрирована в Даугавпилсском крае, где проголосовало 4 779 человек или 20,01% от общего числа избирателей.

Довольно низкой была активность в Резекненском и Краславском краях - 30,28% (6 722) и 30,37% (3 609) избирателей.

В крупнейшем городе Латгале – Даугавпилсе – к 16:00 проголосовало 22 012 избирателей (37,64%).

В Резекне активность избирателей была более высокой – здесь участки посетило 9 372 избирателя (40,45%).