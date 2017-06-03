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В этом году на выборах в самоуправления в целом проголосует больше жителей, чем в 2013 году, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В 2013 году в выборах приняло участие 685 890 человек или 45,99% от общего числа жителей, имеющих право голоса. На проходящих выборах в самоуправления до 20.00 уже проголосовало 676 812 или 46,88% от всего числа избирателей. ЦИК еще обобщает данные, кроме того, избирательные участки открыты до 22.00.

Сегодня в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.